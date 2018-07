O técnico Gregg Popovich acrescentou mais um recorde ao seu vitorioso currículo. Dono de cinco títulos da NBA, Pop agora é o nono treinador da história da liga norte-americana a conseguir mil vitórias em jogos de temporada regular.

A marca foi alcançada no triunfo de virada sobre o Indiana Pacers por 95 a 93, na noite de segunda-feira, no Bankers Life Fieldhouse. A franquia de Indianapolis vencia por 14 pontos de diferença antes do início do último quarto. A cesta da vitória foi de Marco Belinelli, a 2,1s do fim.

Pop se tornou apenas o segundo a conseguir o feito por uma mesma equipe. O primeiro havia sido Jerry Sloan, que ganhou 1.221 jogos com o Utah Jazz.

Outro detalhe: apenas Phil Jackson e Pat Riley atingiram a marca de mil vitórias com menos jogos do que o treinador do San Antonio Spurs.

O recordista de triunfos na história é Don Nelson, com 1.335.

No comando do San Antonio Spurs desde 1996 – foi assistente técnico no próprio Spurs e do Golden State Warriors -, Pop, claro, usou do habitual mau humor para comentar o recorde.

“Basta escrever o que tenho de dizer e então eu vou concordar com você”, afirmou Pop. “Basta escrever todas as coisas banais que cada treinador diz quando acontece alguma coisa assim e eu vou dizer: ‘Sim, eu disse isso'”

Em seguida, ele resumiu: “Estou aqui há muito tempo e eu tive bons jogadores.”

Tim Duncan é um desses bons jogadores. Draftado em 1997 na primeira posição, o pivô esteve presente em 929 vitórias das mil de Pop. O jogador também foi fundamental nas cinco títulos do treinador.

O técnico, claro, recebeu inúmeros elogios depois do recorde. Não há dúvida de que o legado de Coach Pop para o basquete será eterno.