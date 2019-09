Lendas RJ surpreendem São Paulo DC e conquistam o Circuito Paulista de Basquete 3×3

A quinta edição do Circuito Paulista de Basquete 3×3 terminou neste domingo com o título do Lendas RJ. Na final, o time carioca surpreendeu o favorito São Paulo DC e foi campeão com uma vitória por 19 a 18, na Arena Multiuso de Taboão da Serra.

A conquista garantiu ao Lendas RJ o direito de disputar o FIBA3x3 World Tour de Los Angeles, nos dias 20 e 21 de setembro, com tudo pago. A equipe campeã contou com Carlos Silva, Matheus Lage, Alan Vitor e Ítalo dos Santos.



Lendas RJ ficam com o título do Circuito Paulista de Basquete 3×3. Foto: Dani Giuntini.

“Eu estava quase encerrando o time quando consegui alguns jogadores mais jovens, que acreditaram no projeto. Disputamos três etapas, fomos crescendo… A gente joga por amor. Ficamos seis horas na estrada para chegar aqui e jogar. Trabalhamos muito para conseguir este resultado, merecemos muito”, comemorou Carlinhos. “Agora é treinar ainda mais para representar bem lá em Los Angeles”, completou.

Única equipe no 3×3 que dispõe de uma estrutura profissional, o São Paulo DC entrou em quadra neste domingo com André Ferros, Jefferson Socas, Pedro Patekoski e Luiz Felipe Soriani. O terceiro lugar ficou com o time sub-23 do São Paulo DC.

No adulto feminino, o Corinthians foi campeão ao superar Rio Preto Smel por 21 x 19.