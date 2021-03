Liga de Basquete Feminino adia apenas um jogo por restrições e fará nova reunião para tratar do calendário

Após reunião do conselho de administração e dos gestores das oito equipes, a Liga de Basquete Feminino divulgou nesta sexta-feira o adiamento, por enquanto, de apenas uma partida da temporada de 2021 para o cumprimento das novas restrições impostas pelo governador de São Paulo, João Doria, por causa da pandemia do novo coronavírus.

O jogo entre AEC/Tietê Agroindustrial/BAX Catanduva e Sampaio Basquete, que estava agendado para o dia 16 de março, terça-feira, foi transferido para outra data que será divulgada nos próximos dias.

Os jogos deste final de semana serão realizados normalmente, conforme tabela oficial da competição. Ituano e Santo André se enfrentam neste sábado, em Itu. Já Sesi Araraquara e Sampaio Basquete entram em quadra no domingo, também no interior de São Paulo.

Na segunda-feira, nova reunião será realizada entre liga e clubes para análise do cenário e deliberação sobre o calendário. O próximo jogo em São Paulo será apenas no dia 20 de março, entre Vera Cruz Campinas e Santo André. Antes disso, Blumenau e Sesi Araraquara se enfrentam em Santa Catarina, no dia 19 de março.

Nesta sexta-feira pela manhã, a Liga Nacional de Basquete também se reuniu e optou por transferir o Jogo das Estrelas do NBB para o Maracanãzinho, nos dias 19 e 20 de março. A princípio, o evento seria no ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo.

Em relação ao andamento da atual temporada, os times decidiram adiar oito partidas, que iriam acontecer na segunda e terça no ginásio do Morumbi, em São Paulo. A partir de quarta-feira o calendário será retomado, muito provavelmente no Maracanãzinho.