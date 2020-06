Liga de Basquete Feminino encerra temporada 2020 por causa do coronavírus

A Liga de Basquete Feminino tomou importante decisão nesta terça-feira. A temporada 2020 da LBF não será retomada por causa da pandemia do novo coronavírus e está oficialmente encerrada.

A decisão foi pautada principalmente pela questão de saúde. A LBF decidiu não correr o risco de alguma atleta contrair o vírus no caso do retorno da competição.



Santo André e Ituano se enfrentaram na abertura da LBF. Foto: Juca Ferreira/LBF

Apesar de elaborar um protocolo médico para uma retomada não há 100% de segurança, o que forçou uma decisão drástica da LBF.

Antes da paralisação por causa da covid-19, ainda na primeira quinzena de março, apenas três jogos foram disputados: Ituano x Santo André (71 a 73), Vera Cruz Campinas x Pró-Esporte Sorocaba (98 a 85) e Sampaio Basquete x Sesi Araraquara (76 a 46).

A exemplo do que aconteceu no NBB, que encerrou sua temporada no começo de maio, a temporada da LBF, obviamente, terminou sem um campeão.

A LBF agora estuda os próximos passos para que equipes e jogadoras não sejam tão afetadas pelo fim prematura da temporada.