Liga Nacional de Basquete transfere Jogo das Estrelas do NBB de São Paulo para o Maracanãzinho

O Jogo de Estrelas do NBB mudou de sede. As novas restrições impostas pelo governador de São Paulo, João Doria, por causa da pandemia do novo coronavírus forçou uma posição da Liga Nacional de Basquete, que, após reunião virtual nesta sexta-feira, optou por transferir o evento para o Maracanãzinho.

A princípio, o Jogo das Estrelas seria no ginásio Henrique Villaboim, casa do EC Pinheiros, em São Paulo.



Jogo das Estrelas do NBB muda de sede. Foto: Divulgação.

No ano passado, praticamente nesta mesma época, os clubes tomaram decisão diferente ao adiar o Jogo das Estrelas, que iria acontecer no Ibirapuera, nos dias 20 e 21 de março. Mais tarde, o evento foi cancelado, assim como o restante da temporada do NBB por causa da pandemia.

Em relação ao andamento da atual temporada, os times decidiram adiar oito partidas, que iriam acontecer na segunda e terça no ginásio do Morumbi, em São Paulo. A partir de quarta-feira o calendário será retomado, no Maracanãzinho. Até domingo os jogos serão disputados normalmente.

O NBB tem sido jogado em etapas sediadas desde o início, em 10 de novembro do ano passado. Coincidentemente, após utilizar sedes fora de São Paulo, como Rio e Brasília, todos os jogos estavam agendados para o Estado que agora sofre com mais restrições.