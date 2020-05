Liga Sorocaba de Basquete encara crise com otimismo e mira volta ao NBB

A próxima temporada do Novo Basquete Brasil (NBB) ainda é uma incógnita após o encerramento da atual por causa da pandemia do novo coronavírus. Algumas equipes devem deixar de figurar na competição e outras sonham com um possível retorno. É o caso da Liga Sorocaba de Basquete.

Responsável pelo projeto, Rinaldo Rodrigues confirmou ao blog que trabalha incessantemente para recolocar o time e, principalmente uma cidade apaixonada, novamente na elite do basquete nacional.



Rinaldo Rodrigues ao lado da garotada da LSB. Foto: Marina Gouvêa/LSB

“Há um sonho de voltar ao NBB. Queremos muito voltar, ir na contramão de algumas equipes que estão desistindo”, afirmou Rinaldo. “Ficou uma laguna no NBB depois da nossa saída”, completou.

A LSB disputou o NBB pela última vez na temporada 2017-2018. A equipe ficou no 15º lugar e foi rebaixada. Depois disso, o time disputou o Campeonato Brasileiro Adulto da Confederação Brasileira de Basquete em 2018-2019 e estava pronta para entrar em quadra novamente pelo torneio da CBB antes de ele ser adiado no começo de março.

Apesar dos efeitos da crise econômica no esporte, ele está otimista. “Claro que vamos precisar arrumar mais parceiros, principalmente depois de tudo isso que está acontecendo. O nosso País está assustado, mas temos de ser otimistas”, disse. “Existe uma possibilidade de voltar ao quadro dos melhores times do Brasil. Queremos dar novamente esta alegria ao povo de Sorocaba.”

Para manter o sonho vivo, Rinaldo se apoio principalmente no trabalho com os 200 garotos do projeto “Arremesso para o Amanhã” da LSB. “Isso me motiva muito. Estamos nos fortalecendo, fizemos diversas ações para manter todo mundo em atividade”, comentou. “Estamos trabalhando incessantemente. Essa molecada merece ver o time no NBB.”

Os jogadores que iriam disputar o Brasileirão da CBB continuam vinculados ao time e estão realizando treinamentos individualizados em casa para o possível retorno aos treinos em junho ou julho. “Estamos na corrente para tudo isso passar logo e que possamos fazer o que mais amamos que é jogar basquete”, encerrou Rinaldo.