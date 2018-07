Lillard diz que menosprezo motivou boa campanha do Portland

Se tem um time na NBA que pode ser considerada a surpresa da temporada, esse com certeza é o Portland Trail Blazers. Depois de perder nada menos do que quatro atletas titulares, tudo levava a crer que a franquia seria coadjuvante ou até mesmo um saco de pancadas na disputada Conferência Oeste. Porém, passados mais de 60 jogos, a equipe se mantém na zona de classificação aos playoffs, à frente de times como o Houston Rockets e Utah Jazz. Um dos grandes responsáveis por tudo isso é o armador Damian Lillard, remanescente entre as estrelas recentes da equipe e que assumiu a responsabilidade de conduzir seus companheiros.

Aos 25 anos, Lillard já é um dos grandes armadores da NBA. Sexta escolha no draft de 2012, ele rapidamente se firmou como um dos principais jogadores dos Trail Blazers e, na primeira temporada, foi escolhido o calouro do ano. Após alguns anos conduzindo sua equipe a boas campanhas, foi surpreendido no início da atual temporada, quando atletas como LaMarcus Aldridge, Nicolas Batum, Wesley Matthews e Robin Lopez deixaram a franquia. Porém, em vez de desanimar ou até mesmo pedir para ser trocado, o armador renovou contrato e agora colhe os frutos de ter ficado em Portland. Para ele, um dos grandes motivos para o sucesso da equipe é que muita gente duvidou deles.

“Normalmente, quando as pessoas são menosprezadas, elas levam isso para o lado pessoal e dizem ‘bem, eu sou melhor que isso’. Todos disseram o que a nossa equipe seria antes mesmo de entrarmos em quadra. Acho que isso ajudou a mudar a nossa cabeça. Todo mundo começou a chegar mais cedo, fomos para San Diego e ficamos um bom tempo juntos, desenvolvemos relacionamentos. Até hoje, alguns jogadores ficam depois do treino, porque nós sabemos que é treinando que vamos nos tornar consistentes”, disse Lillard, em entrevista exclusiva ao blog.

Para o armador, que tem médias de 25,3 pontos e 6,9 assistências na temporada e lidera as estatísticas do time ao lado de CJ McCollum, um dos grandes responsáveis pelo sucesso atual dos Trail Blazers é o técnico Terry Stotts, que está na franquia desde 2012. “Ele tem na mão uma equipa jovem, e trabalha com tudo, as primeiras frustrações, o nosso crescimento. Além disso, ele dá toda a liberdade para seus assistentes ajudarem os jogadores. Ele é perfeito para a equipe que temos”, elogiou o armador, parabenizando o treinador, eleito o melhor técnico da Conferência Oeste no mês de fevereiro.

Apesar de satisfeito com o que a sua equipe mostrou até agora na temporada, Lillard diz que eles precisam continuar no caminho das vitórias e não podem errar se quiserem se manter na zona de classificação aos playoffs. “Nós temos que continuar fazendo as coisas pequenas, que é o que nos dá uma chance de ganhar. Nós não podemos escorregar, porque não temos esse luxo”, finalizou.

*Colaboração para o blog de Felippe Scozzafave