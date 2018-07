Lin lasca até dente para vencer os Knicks

Jeremy Lin e New York Knicks se reencontram na rodada de sexta-feira da NBA e o armador levou a melhor. O Houston Rockets venceu por 131 a 103.

A sensação da temporada passada não teve uma atuação espetacular, mas contribui com 13 pontos, sete rebotes e três assistências. Lin chegou a lascar um dente diante de tanta vontade de vencer o ex-time.

“Achei que foi um dos melhores jogos do Jeremy”, afirmou o técnico interino do Houston, Kelvin Sampson. “Ele atacou e jogou com muita arrogância esta noite e isso foi ótimo de se ver”, completou.

Lin contemporizou: “Eu não estou procurando recriar o que aconteceu em Nova York. Quero ser um jogador consistente. Quero melhorar. Não sei qual o meu potencial. Não sei se eu posso fazer melhor do que já fiz até agora, mas vou descobrir até onde posso chegar.”

O destaque da vitória dos Rockets foi James Harden, outro que desembarcou em Houston para esta temporada. O barbudo fez 33 pontos, deu nove assistências, amealhou quatro rebotes e conseguiu ainda dois roubos de bola.

Pelo lado dos Knicks, Carmelo Anthony foi o destaque com 37 pontos (acertou 14 de 24 tentativas). O ala conseguiu ainda quatro rebotes e deu duas assistências, além de cometer sete erros.

Confira vídeo dos melhores momentos da vitória de Lin contra os Knicks: