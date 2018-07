LNB enfrenta impasse para divulgação da tabela do NBB8

A intenção da Liga Nacional de Basquete era divulgar a tabela do NBB8 nesta semana, mas algumas pendências impossibilitaram a divulgação. O número de participantes ainda está em aberto depois da desistência do Uberlândia.

A saída da equipe mineira foi determinada na quarta-feira, em São Paulo, durante reunião do conselho da LNB. O Uberlândia não apresentou os requisitos mínimos necessários para participar da competição.

O consenso no conselho foi pela exclusão do time. Um convite foi feito ao Sport Recife, segundo colocado da Liga Ouro, divisão de acesso ao NBB. A equipe pernambucana tem uma semana para confirmar a participação.

Os requisitos são: ter patrocínios comprovados no valor de R$ 1 milhão, um ginásio de estrutura compatível, um elenco aprovado pela LNB e o pagamento da franquia de R$ 250 mil.

Caso o Sport não consiga apresentar tais garantias, Campo Mourão, terceiro na Liga Ouro, terá oportunidade de ocupar o lugar do Uberlândia.

Os paranaenses, no entanto, podem participar do NBB8 mesmo em caso de confirmação do Sport. Há uma outra equipe com chances de desistir da competição. Apesar de apresentar as garantias mínimas, o Caxias, campeão da Liga Ouro, pediu uma semana para avaliar se terá condições de viabilizar uma equipe forte para disputar o torneio.

Vale lembrar que o Palmeiras desistiu do NBB antes do Uberlândia por causa do custo da manutenção de um time competitivo. A vaga do Alviverde caiu no colo da Liga Sorocabana, que havia sido rebaixada no NBB7.

São três cenários neste momento: o NBB com 16 equipes (com Sport e Caxias ou Caixas e Campo Mourão), com 15 equipes (se apenas uma das três equipes conseguir os requisitos para disputar o torneio) ou 14 equipes (caso nenhum dos três times possa participar).

A LNB chegou a cogitar disponibilizar convites para equipes que não participaram da Liga Ouro na última temporada, mas tal situação foi descartada neste momento por falta de consenso.

A situação será revolvida na próxima semana, já que há uma pressão das equipes para definição da tabela. Todos querem comprar as passagens com antecedência para conseguir melhores preços. Pelo Estatuto do Torcedor, a LNB tem até o final do mês de agosto para divulgar os confrontos.