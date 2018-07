Maccabi conquista a Euroliga e será o rival do Flamengo

Maccabi Tel Aviv será o adversário do Flamengo na final do Mundial de Clubes. Após eliminar o favorito CSKA Moscou de maneira espetacular na semifinal na sexta-feira, o time de Israel derrotou o poderoso Real Madrid neste domingo, em Milão, para conquistar o título da Euroliga.

Assim como ocorreu contra os russos, o Maccabi saiu atrás no placar, chegou a estar perdendo por 11 pontos de diferença (26 a 15) no segundo quarto, mas reagiu e, após empate por 73 pontos, fez uma prorrogação primorosa e venceu por 98 a 86.

O destaque foi mais uma vez Tyrese Rice, herói contra o CSKA ao converter os dois pontos da vitória. O norte-americano terminou o jogo com 26 pontos, além de quatro rebotes e duas assistências, e foi eleito o MVP do Final Four da Euroliga.

Ricky Hickman foi outro que registrou bom desempenho ofensivo. O também norte-americano anotou 18. Devin Smith, outro norte-americano da equipe de Israel, fez 15.

Pelo lado do Real Madrid, o cestinha foi o espanhol Sergio Rodriguez, com 21 pontos. Rudy Fernandez anotou 15, enquanto outros três jogadores (Felipe Reyes, Nikola Mirotic e Ioannis Bourousis) alcançaram 12 pontos.