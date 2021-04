Marcelinho Huertas concorre ao prêmio de MVP e de melhor armador da Liga ACB

A boa temporada de Marcelinho Huertas na Liga ACB (Campeonato Espanhol) pelo Lenovo Tenerife, que ocupa o terceiro lugar com 25 vitórias e sete derrotas, fez como que o armador fosse indicado para dois prêmios. A votação será pelas redes sociais e pelo aplicativo da competição.

O brasileiro, com médias de 14,5 pontos e 6,3 assistências, concorre ao prêmio de MVP (jogador mais valioso) da competição e também ao de melhor armador para integrar o quinteto ideal. Para votar em Huertas, basta acessar Twitter, Instagram ou o aplicativo da ACB.



Huertas faz boa temporada pelo Tenerife. Foto: Tenerife/Divulgação

Pelo Twitter, basta enviar um tweet com a hashtag #MVPMovistar seguido do nome do jogador que deseja votar e sua conta de Twitter (@Huertas09). Os retweet também somam na votação, assim não é apenas a sua escolha que vale, mas também as dos seus amigos que compartilham sua mensagem. Para contabilizar o voto, a conta deve ser pública

Já no Instagram serão válidos todos os votos que cheguem com a hashtag #MVPMovistar nos comentários das publicações sobre o prêmio do Instagram da Liga ACB: @acbcommvpmovistar.acb.com

Pelo App é necessário baixá-lo no Google Play ou na App Store. Entre na seção MVP Movistar, acesse a votação e escolha seu jogador favorito.

As escolhas poderão ser feitas até o dia 14 de maio. Nos dias 3, 7 e 10 de maio, entre 11h e 21h (horário da Espanha), os votos contam em dobro, tanto os emitidos nas redes sociais, como através do App. É permitido um voto por dia em cada uma das plataformas mencionadas.