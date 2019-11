Melhor do 3×3, Socas volta para o basquete tradicional, mas continua na seleção

View this post on Instagram

#Repost @blackstarbasquete (@get_repost) ・・・ BEM-VINDO 🙌 O Blackstar continua a montagem do elenco para a próxima temporada. O mais novo reforço da equipe é o armador Jefferson Socas, de 28 anos. Joinvilense, Socas deu os seus primeiros passos do basquete aqui na cidade. O garoto mostrou talento e deu início a sua bela carreira na modalidade defendendo a equipe do Basquete Joinville. Além disso, ele teve passagens por Franca, Liga Sorocabana e Basquete Cearense, fazendo dele um conhecedor nato da NBB. . O armador ainda teve uma passagem pela Europa, mais precisamente na Espanha. Lá, ele defendeu a equipe do Majadahonda Spartans e também o todo poderoso Real Madrid. Só que na última temporada, Jefferson Socas tomou um rumo diferente na sua carreira e passou a se dedicar ao Basquete 3×3. Ele se tornou um dos atletas referências na modalidade, conseguindo chegar até a Seleção Brasileira. Além de defender o Blackstar na próxima temporada, Socas irá representar o Brasil no torneio pré-olímpico, no mês de março, na Índia. . O aceite para vir defender as cores do time se resumem à três pontos: cidade, Alberto Bial e o projeto. “Acho que por eu ser joinvilense, ser um projeto daqui e que eu já venho acompanhado a anos, sabendo que é um trabalho sério, é um dos principais pontos. Aí teve a chegada do Bial, com quem trabalhei aos 15 anos e que deu minhas primeiras oportunidades como profissional, me fazendo crescer não só como jogador, mas também como pessoa. Foram fatores que fizeram eu acreditar e ficar aqui”, revela. FICHA TÉCNICA 📋 Nome: Jefferson Froehlich Socas Apelido: Socas Posição: Armador Idade: 28 anos Data de Nascimento: 12 de janeiro de 1991 Naturalidade: Joinville Altura: 1,95