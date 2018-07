Minnesota terá as últimas três primeiras escolhas do draft

O Minnesota Timberwolves terá em suas fileiras na próxima temporada as últimas três primeiras escolhas do draft. Após adquirir Andrew Wiggins e Anthony Bennett, primeiros em 2014 e 2013, respectivamente, na troca que levou Kevin Love ao Cleveland Cavaliers, o time venceu o sorteio para definição das posições e será o primeiro a escolher em 2015, no dia 25 de junho.

Dono da pior campanha na temporada regular, com apenas 16 vitórias e 66 derrotas, o Minnesota tinha 25% de chance (250 bolinhas em um total de 1.000) de conquistar o posto privilegiado.

Agora é estudar o que será melhor para o futuro da franquia.

Os sites especializados no draft apontam para dois nomes no topo da lista: os pivôs Karl Towns, de Kentucky, e Jahlil Okafor, de Duke. O terceiro mais cotado é o armador D’Angelo Russell, de Ohio State. A tendência em Minnesota é optar por reforçar o garrafão.

Towns vem de uma universidade que tem tradição em fomentar bons pivôs. Os destaques recentes são DeMarcus Cousins (Sacramento Kings) e Anthony Davis (New Orleans Pelicans). Com 2,11m, o pivô, que também pode atuar como PF (Power Forward ou ala de força), teve médias de 10,3 pontos e 6,7 rebotes, além de 2,2 bloqueios, na temporada 2014-2015 da NCAA. Kentucky, no entanto, sofreu uma única derrota na temporada do basquete universitário – para Wisconsin na semifinal – e ficou sem o título.

Já Okafor, que tem 2,08m, registrou médias melhores, até porque acumulou mais minutos em quadra – 30,1 contra 21,1 de Towns. Foram 17,3 pontos, 8,6 rebotes e 1,4 bloqueios. Além disso, foi campeão da NCAA com Duke contra Wisconsin, embora o desempenho na decisão (10 pontos e três rebotes) não tenha sido bom.

Independentemente da escolha, Towns e Okafor vão reforçar um elenco que está em reconstrução. Além de Wiggins (20 anos) e Bennett (22), o Minnesota conta com os jovens Zach LaVine (20), Shabazz Muhammad (22) e Ricky Rubio (24) para mudar o atual cenário desanimador. Kevin Martin (32) e Nikola Pekovic (29), além do veterano Kevin Garnett (39), que ainda não decidiu se vai se aposentar, serão os responsáveis por passar experiência ao grupo.

A decisão dos Timberwolves é acompanhada de perto pelo Los Angeles Lakers. A franquia da Califórnia foi sorteado para a segunda escolha e vai pegar quem sobrar entre Towns e Okafor. O astro da equipe, Kobe Bryant, foi ácido ao comentar a posição no draft. “Jogamos como m… a temporada toda, então é certo termos a segunda escolha”, escreveu nas redes sociais.

A terceira posição ficou com o Philadelphia 76ers. Para tristeza de Phil Jackson, que fez de tudo para o New York Knicks não ter uma boa temporada, será apenas o quarto no draft, seguido de Orlando Magic, o quinto.