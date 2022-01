Morre Lorenzo Alocén, autor na cesta contra mais célebre da história do basquete

O basquete perdeu nesta terça-feira, 18 de janeiro, Lorenzo Alocén, que morreu aos 84 anos. Há exatos 60 anos, o espanhol foi o responsável pela cesta contra mais célebre da história do basquete.

No dia 18 de janeiro de 1962, no jogo entre Real Madrid e Ignis de Varese, da Itália, pela ida das oitavas de final da Copa da Europa, Alocén foi escolhido pelo técnico Pedro Ferrándiz para executar uma jogada planejada que ficou marcada para sempre.



Lorenzo Alocén ficou marcado pela cesta contra. Foto: ACB

O Real Madrid liderava por 80 a 75 a 27 segundos para o fim do jogo, mas permitiu que os italianos igualassem o placar antes de zerar o cronômetro.

Sem Wayne Hightower, lesionado, Carlos Sevillano e Stan Morrison, eliminados por faltas, e outros jogadores com quatro infrações (cinco é o limite), Pedro Ferrándiz avaliou que disputar uma prorrogação, considerado o jogo de volta, seria arriscado demais.

Ele desenhou na prancheta uma jogada genial. Lorenzo Alocén marcou dois pontos contra sua própria cesta, e o Real Madrid perdeu por 82 a 80, sem necessitar jogar uma prorrogação. A Fiba até estudou punir o time espanhol, mas não existia nada previsto no regulamento.

Resultado: vitória do Real Madrid por 83 a 62 em casa e classificação garantida.

A cesta contra que possibilitou ao Real Madrid avançar até perder na final para o Dinamo Tbilisi, da então União Soviética, forçou uma mudança na regra. A partir daquele momento quem adotasse estratégia idêntica seria punido com exclusão, além de multa de US$ 1 mil.

“Eticamente não foi correto, mas também não foi ilegal”, disse Alocén, ao jornal Marca.

O jogador ficou marcado por esta ação, mas foi muito mais do que isso, com uma longa carreira. Foram 69 jogos pela seleção da Espanha, participando dos Jogos Olímpicos do México, em 1968. Alocén foi ainda cestinha por um temporada e foi duas vezes campeão da liga espanhola.