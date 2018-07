A noite de quarta-feira promete ser de muita emoção na definição da última vaga para os playoffs pela Conferência Oeste. Los Angeles Lakers e Utah Jazz entram em quadra para abreviar o início das férias.

A matemática é simples: os Lakers, sem Kobe Bryant, se classificam com uma vitória sobre o Houston Rockets, no Staples Center, o seu ginásio, ou até com uma derrota se o Jazz não vencer o Memphis Grizzlies como visitante, no FedExForum.

Ao Utah resta vencer o seu jogo e torcer por um revés dos Lakers, já que leva vantagem no critério de desempate. As duas equipes ficariam com 45 vitórias e 37 derrotas, com o Jazz indo aos playoffs por causa do confronto direto. Na temporada regular, o Utah soma duas vitórias (por 95 a 86, em 7 de novembro de 2012, e por 117 a 110, em 9 de dezembro de 2012) e uma derrota (por 102 a 84, em 26 de janeiro de 2013).

Se os Lakers avançarem com uma vitória, além da vaga, ficam também com o sétimo lugar da Conferência Oeste, escapando do Oklahoma City Thunder, garantido na primeira posição do Oeste, e indo encarar o San Antonio Spurs, o segundo.

Tudo isso porque o Houston Rockets perdeu para o Phoenix Suns por 119 a 112 na segunda-feira. O time do Texas ficou com 45 vitórias e 36 derrotas e, perdendo para os Lakers, vai fechar com 45 vitórias e 37 derrotas, mesma campanha da equipe da Califórnia.

A campanha dentro da conferência deixaria os Lakers em sétimo, já que haveria empate no confronto direto (duas vitórias para cada lado) e os dois times não são da mesma divisão, excluindo assim o segundo critério de desempate. Dentro da conferência, o Los Angeles soma 27 vitórias e 24 derrotas, enquanto o Houston tem 24 vitórias e 27 derrotas.

Já classificados, os Rockets ainda têm como opção derrotar o Los Angeles e, com um tropeço do Golden State Warriors – enfrenta o Portland Trail Blazers, fora de casa, também na quarta-feira – assumir o sexto lugar, fugindo de Thunder e Spurs e indo encarar o Denver Nuggets.

Vamos acompanhar o último capítulo desta história. Mesmo sem Kobe, eu aposto nos Lakers. O que vocês acham? Quem vai levar essa última vaga na Conferência Oeste?