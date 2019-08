Mundial da China bate recorde e terá 56 atletas que atuam na NBA

O Mundial da China que começou neste sábado terá um recorde de 56 jogadores que atuam por equipes da NBA, superando o número de 45 do torneio na Espanha, em 2014. Ao todo, 25 das 32 seleções terão atletas de 21 franquias da liga americana.

O Boston Celtics é o time com mais representantes com seis. Milwaukee Bucks e Sacramento Kings contam com cinco jogadores. Memphis Grizzlies, Orlando Magic e San Antonio Spurs aparecem na sequência, com quatro.



Cristiano Felício é jogador do Chicago Bulls. Foto: Bellenger/IS/FFBB

Fora os Estados Unidos, que obviamente tem todos os 12 jogadores atuando na NBA, Sérvia e França são os elencos com mais jogadores da liga americana, com cinco. Em seguida estão Austrália, Alemanha e Espanha, cada uma com quatro.

O Brasil, que entra em quadra pela primeira vez no domingo, às 5h (horário de Brasília), para enfrentar a Nova Zelândia, tem dois jogadores da NBA: o pivô Cristiano Felício, do Chicago Bulls, e o ala Bruno Caboclo, do Memphis Grizzlies.

Confira no vídeo alguns lindos tocos do nosso Bruno "Cablock" pelo @memgrizz na NBA.💪🏀🇧🇷 pic.twitter.com/yazNzuo1MH — Basquete Brasil (@basquetebrasil) August 23, 2019

O técnico Aleksandar Petrovic tem ainda no grupo dois campeões da NBA (Anderson Varejão e Leandrinho Barbosa) e outros três (Marcelinho Huertas, Marquinhos e Alex) com passagem pela liga americana, além de Didi, que foi selecionado no último draft para defender o New Orleans Pelicans, mas passará uma temporada na Austrália.

CONFIRA OS JOGADORES DA NBA QUE ESTÃO NO MUNDIAL DA CHINA:

Austrália l Aron Baynes l Phoenix Suns

Austrália l Joe Ingles l Utah Jazz

Austrália l Matthew Dellavedova l Cleveland Cavaliers

Austrália l Patty Mills l San Antonio Spurs

Brasil l Bruno Caboclo l Memphis Grizzlies

Brasil l Cristiano Felício l Chicago Bulls

Canadá l Khem Birch l Orlando Magic

Canadá l Oshae Brissett l Toronto Raptors

Canadá l Cory Joseph l Sacramento Kings

República Tcheca l Tomás Satoransky l Chicago Bulls

França l Nicolas Batum l Charlotte Hornets

França l Evan Fournier l Orlando Magic

França l Rudy Gobert l Utah Jazz

França l Frank Ntilikina l New York Knicks

França l Vincent Poirier l Boston Celtics

Alemanha l Isaac Bonga l Washington Wizards

Alemanha l Maxi Kleber l Dallas Mavericks

Alemanha l Dennis Schroder l Oklahoma City Thunder

Alemanha l Daniel Theis l Boston Celtics

Grécia l Giannis Antetokounmpo l Milwaukee Bucks

Grécia l Thanasis Antetokounmpo l Milwaukee Bucks

Itália l Marco Belineli l San Antonio Spurs

Itália l Danilo Galinari l Washington Wizards

Japão l Rui Hachimura l Washington Wizards

Japão l Yuta Watanabe l Memphis Grizzlies

Lituânia l Domantas Sabonis I Indiana Pacers

Lituânia l Jonas Valaciunas l Memphis Grizzlies

Montenegro l Nikola Vucevic l Orlando Magic

Nigéria l Al-Farouq Aminu l Orlando Magic

Nigéria l Chimieze Metu l San Antonio Spurs

Nigéria l Josh Okogie l Minnesota Timberwolves

Porto Rico l Isaiah Pineiro l Sacramento Kings

Sérvia l Nemanja Bjelica l Sacramento Kings

Sérvia l Bodgan Bodganovic l Sancramento Kings

Sérvia l Mark Guduric l Memphis Grizzlies

Sérvia l Nikola Jokic l Denver Nuggets

Sérvia l Boban Marjanovic l Sacramento Kings

Espanha l Marc Gasol l Toronto Raptors

Espanha l Guillermo Hernangómez l Charlotte Hornets

Espanha l Juancho Hernangómez l Denver Nuggets

Espanha l Ricky Rubio l Phoenix Suns

Turquia l Ersan Ilyasova l Milwaukee Bucks

Turquia l Furkan Korkmaz l Philadelphia 76ers

Turquia l Cedi Osman l Cleveland Cavaliers

Estados Unidos l Harrison Barnes l Sacramento Kings

Estados Unidos l Jaylen Brown l Boston Celtics

Estados Unidos l Joe Harris l Brooklyn Nets

Estados Unidos l Brook Lopez l Milwaukee Bucks

Estados Unidos l Khris Middleton l Milwaukee Bucks

Estados Unidos l Donovan Mitchell l Utah Jazz

Estados Unidos l Mason Plumlee l Denver Nuggets

Estados Unidos l Marcus Smart l Boston Celtics

Estados Unidos l Jayson Tatum l Boston Celtics

Estados Unidos l Myles Turner l Indiana Pacers

Estados Unidos l Kemba Walker l Boston Celtics

Estados Unidos l Derrick White l San Antonio Spurs