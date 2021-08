Na vanguarda do basquete 3×3, São Paulo DC festeja intercâmbio na Sérvia

O São Paulo DC, mais uma vez, comprovou que está na vanguarda do basquete 3×3 no Brasil. A equipe está realizando intercâmbio fora do País em duas etapas. A primeira foi concluída com sucesso após treinos e torneios na Sérvia. A seleção local é líder do ranking da Fiba e conquistou o bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

A equipe participou de dois torneios, conquistando como melhor resultado um terceiro lugar em Paracin. O São Paulo DC ainda ficou em quinto, em Semêndria.



São Paulo DC conquistou um terceiro lugar na Sérvia. Foto: São Paulo DC/Divulgação

“Perdendo para os times que se sagraram campeões, no detalhe. Já os treinamentos foram fantásticos, com os nossos jogadores e o técnico Junior Mariano observando muitas coisas”, afirmou o manager da equipe, Gustavo Bracco.

“A evolução do time e dos atletas individualmente foi muito grande, jogadas de efeito e muita plasticidade nos movimentos. Por tudo isso, estou bem satisfeito com essa etapa de treinos e jogos na Sérvia”, acrescentou.

O São Paulo DC, segundo Gustavo Bracco, vai para um período de treinos e jogos na Grécia agora com “uma outra condição” e quer aproveitar para ampliar o aprendizado.

A equipe que faz o intercâmbio contra com os jogadores André Ferros, Leo Branquinho, Jonathas Melo e Matheus Parcial, além do técnico Juninho Mariano.