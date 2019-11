O técnico da seleção brasileira masculina de basquete, Aleksandar Petrovic, participou do programa Cesta no Estadão nesta quinta-feira. Ele falou sobre o desempenho do Brasil no Mundial da China, o planejamento para o pré-olímpico para os Jogos Olímpicos de Tóquio em junho do ano que vem e dos jovens jogadores que podem aparecer nas próximas convocações.

“Não vejo números, vejo como o jogador marca”, afirma Petrovic, que acompanhou dois jogos pelo NBB nesta semana. Entre os jogadores que foram observados pelo treinador está o armador Georginho, que está se destacando pelo São Paulo neste início de competição. “Teremos novidades na próxima convocação”, disse, elogiando o time do Brasil sub-17.

Confira o bate-papo com Petrovic: