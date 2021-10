NBA abre maior loja física da América Latina e terceira maior do mundo em São Paulo

A cidade de São Paulo foi escolhida pela NBA para abrir sua maior unidade física da América Latina e terceira maior do mundo. A megaloja no Morumbi Town Shopping tem um espaço de 1.500m² e vai oferecer um conceito inédito no País com áreas interativas, quadra oficial, vestiários, exposição de memorabília e do Troféu Larry O’Brien, rooftop com restaurante, máquinas de arremessos e muito mais, incluindo telas exclusivas assinadas pelo artista plástico brasileiro Eduardo Kobra.

“Essa megaloja vai oferecer uma experiência inédita para o público, um mergulho no que há de melhor no universo da liga, um lugar para ser o ponto de encontro dos apaixonados por esporte. Trabalhamos todos os dias para criar oportunidades que alimentem a paixão que o brasileiro tem pelo basquete e para que uma visita à NBA Store seja sempre um momento especial”, afirmou Roger Ahlgrimm, diretor de licenciamento e varejo da NBA para o Brasil.



Loja no Morumbi Town Shopping será inaugurada nesta sexta-feira. Foto: Ana Patrícia/NBA

Na NBA Store Arena, os fãs poderão programar reuniões, eventos e festas de aniversário, reservar a quadra para jogar com os amigos, além de conhecer o rooftop exclusivo com restaurante que vai oferecer um cardápio especial semelhante ao oferecido nas arenas da NBA. Uma enorme variedade de produtos oficiais e/ou licenciados estará disponível para os fãs. Além disso, a loja será sede também de uma unidade do NBA Basketball School, programa de desenvolvimento de basquete para jovens e crianças de 6 a 18 anos.

Com a abertura da NBA Store Arena nesta sexta-feira, o Brasil chega a 12 lojas físicas (Rio de Janeiro, Niterói, Guarulhos, São Paulo (Arena Town e Galeria do Rock), Campinas, Fortaleza, Porto Alegre, Ribeirão Preto, Santo André, Mogi das Cruzes e Curitiba), além da unidade móvel (NBA Store Truck, única no mundo).