NBA divulga uniformes de Natal com meias personalizadas

NBA e Adidas divulgaram nesta sexta-feira os uniformes que serão utilizados pelas equipes na rodada de Natal. Os jogos nesta data se tornaram um grande evento nas últimas temporadas e, todos os anos, são apresentadas novidades.

Os jogadores já atuaram com camisas de mangas, com o primeiro nome e depois os apelidos às costas e agora o detalhe principal estará nas meias. A peça terá um floco de neve, nas cores branca, verde e vermelha.

As camisas vão incorporar a cor principal do time com tons de creme, dando um visual vintage aos uniformes. Os nomes dos jogadores e números foram confeccionados em uma tipografia natalina e costurados ao tecido.

Um selo da NBA é exibido na parte de trás da camisa, como se fosse um selo dos tradicionais cartões de Natal.

Serão cinco jogos no dia 25 de dezembro. A primeira partida será entre Miami Heat e New Orleans Pelicans, na American Airlines Arena, na Flórida. Depois teremos Oklahoma City Thunder x Chicago Bulls e, na sequência, Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers reeditam o duelo da final da temporada passada. San Antonio Spurs e Houston Rockets se enfrentam no Toyota Center. Por fim, o clássico de Los Angeles entre Lakers e Clippers.