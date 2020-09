NBA e Cinemark lançam balde-bola de pipoca e coleção exclusiva de copos

NBA e Cinemark anunciaram nesta segunda-feira o lançamento de uma parceria que traz ao mercado produtos exclusivos em edições limitadas em celebração aos playoffs e às finais da temporada 2019-2020, que entra na reta final no ESPN Wide World of Sports, enorme complexo da Disney, na Flórida.

Todas as oito equipes semifinalistas de conferências (Leste: Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Miami Heat e Toronto Raptors e Oeste: Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Denver Nuggets e Houston Rockets) estão representadas na coleção de copos colecionáveis de 550ml que já estão à venda na loja online da rede de cinemas www.cinemarknanba.com.br a R$ 19,90 (unidade) e R$ 149,90 (coleção completa). Além disso, também será comercializado o Combo de Finais com balde-bola de pipoca com capacidade para 4 litros, com chaveiro exclusivo, e copo comemorativo ao preço de R$ 74,90.



Combo de Finais custa R$ 74,90. Foto: Divulgação

“Essa parceria com a Cinemark celebra um momento especial da liga, a reta final de uma temporada única, levando alegria e entretenimento para os fãs da NBA no Brasil. Todos os copos ficaram muito bacanas, o combo de Finais, com balde-bola, chaveiro e copo, ficou incrível, o resultado final ficou fantástico. Temos a experiência em nosso DNA, queremos estar sempre mais próximos dos nossos fãs, e estamos levando uma nova experiência, algo novo, inédito para as famílias, para que possam assistir e vibrar com os jogos emocionantes de Playoffs da temporada e Finais em segurança, no conforto de suas casas”, afirmou Rodrigo Vicentini, Head da NBA no Brasil.

“Estamos muito empolgados com essa parceria com a NBA, que sabe muito bem como dar um show e gerar grandes experiências. Esporte e cinema mexem com a emoção das pessoas, então por que não juntar os dois? Agora, o público vai poder assistir aos jogos no clima do melhor basquete do mundo com os copos colecionáveis e o combo que desenvolvemos. Para acompanhar, nada melhor do que a pipoca da Cinemark, que também está disponível no nosso e-commerce”, afirma Bruno Oliveira, Diretor de Alimentos e Bebidas da Cinemark.