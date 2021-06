NBA inova com experiência em ‘casa virtual’ no período das finais

A NBA House está de volta ao Brasil e, desta vez, será em um ambiente digital, em projeto inédito e inovador. A maior liga de basquete do mundo aposta em uma experiência de imersão, oferecendo diversão, conexão, entretenimento, conteúdos exclusivos e interatividade, em meio à pandemia do novo coronavírus.

A NBA House Digital 2021 ‘liberado’ com o início das Finals 2021 (segunda semana de julho) pelo site www.nbahouse.com.br, e vai receber o público até último dia da série decisiva, sendo o ponto de encontro dos fãs do melhor basquete do mundo.



A NBA House será virtual na edição de 2021. Foto: NBA/Divulgação

“Essa é uma iniciativa pioneira e estamos muito felizes em trazer a plataforma primeiro para os fãs do Brasil. Teremos um mundo da NBA para nossos fãs se deliciarem com experiências únicas e super engajadoras. Serão muitos conteúdos exclusivos, shows, games e premiações, um espaço com elementos únicos de interatividade e inovação para os nossos fãs curtirem com a gente um momento tão especial como o das Finais da NBA”, afirma Rodrigo Vicentini, Head da NBA no Brasil.

Assim como na edição de 2019, a NBA House Digital 2021 terá programações e atrações diferentes a cada dia durante todo o período das Finais. Em datas de jogos, o ‘Game Day’ tem visitação gratuita e cobrança de ingressos para assistir às partidas ao vivo, além de lives com músicos, workshops, talk-shows e entrevistas com Lendas da NBA, celebridades e convidados especiais. Já no ‘Fan Day’, também com visitação gratuita, não haverá exibição de conteúdos e eventos ao vivo.

A plataforma será dividida em quatro áreas de experiências: Avatar Shop, NBA Feel Zone, NBA Play Zone e NBA Fan Zone. Todas as interações com conteúdos e jogos será recompensada por meio de NBA Coins e pontos que poderão ser trocados por roupas, acessórios e ingressos para eventos ao vivo. Além disso, um placar vai indicar em tempo real aqueles que acumularem mais pontos e os mesmos receberão prêmios e brindes exclusivos ao final da programação do dia. No encerramento da NBA House Digital 2021, o grande campeão receberá um kit exclusivo de MVP (Jogador Mais Valioso).