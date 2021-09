NBA lança plataforma inédita jr. nba para o fomento do basquete no Brasil

A NBA lançou um curso inédito de capacitação para técnicos, professores e instrutores de Educação Física dentro da plataforma jr. nba. O programa vai oferecer conteúdos gratuitos exclusivos, apresentando um modelo inovador, focado em jovens e crianças, auxiliando no desenvolvimento e massificação do esporte por todo o Brasil.

O curso oferece seis módulos com carga horária de 40 horas e metodologia desenvolvida por profissionais da liga em parceria com o Impulsiona, programa de educação esportiva do Instituto Península. A iniciativa é pioneira no país e a meta é capacitar cerca de 10 mil profissionais até o fim do ano, impactando assim na vida e na formação de milhares de jovens e crianças.



Anderson Varejão e Clarissa dos Santos vão dividir suas experiências com os professores, técnicos e instrutores. Foto: NBA

“Reunimos os melhores profissionais para apresentar o melhor currículo para o mercado nacional. A plataforma jr. nba vai impactar positivamente milhões de jovens e crianças pelos próximos anos por meio dos educadores, que vão receber conteúdos e uma metodologia completa em termos de aprendizado, técnicas e suporte. Criamos um modelo que vai revolucionar os conceitos de formação no país, conciliando esporte e educação, focando no ensino e no fomento do basquete”, afirmou Rodrigo Vicentini, Head da NBA no Brasil.

Segundo dados da OMS, oito em cada 10 jovens brasileiros entre 11 e 17 anos não fazem exercícios regularmente, e uma em cada três crianças é considerada obesa. A pandemia fez com que esse cenário se tornasse ainda mais preocupante: 72% dos jovens não fizeram atividades físicas e exercícios durante o período de isolamento, conforme relatórios do Unicef.

O programa vai contar com participação de jogadores e ex-jogadores, como Anderson Varejão, Damiris Dantas, Alex Garcia, Clarissa dos Santos, Guilherme Giovannoni, Alessandra Oliveira e Helen Luz, trazendo informações, depoimentos e experiências de quem é referência na modalidade.

A produção do curso é 100% nacional e, ao longo do ano, serão oferecidas vídeo conferências e painéis para professores, técnicos e instrutores.