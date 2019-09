NBA proíbe jogadores de usarem ‘bandana ninja’ na próxima temporada

A NBA tomou uma decisão polêmica. A liga americana decidiu proibir os jogadores de atuarem com um acessório conhecido como ‘bandana ninja’ na temporada 2019-2020. O pedido partiu da Nike, responsável pelos uniformes das franquias, e foi aceito.

A informação foi divulgada por Adrian Wojnarowski, da ESPN. A NBA, oficialmente, alega que o acessório ‘não passou pelo processo de aprovação da liga’ e que é necessário avaliar questões como ‘segurança, comprimento e consistência da peça’.



LeBron James com o polêmico acessório. Foto: Divulgação/Lakers

Porta-voz da NBA, Mike Bass, disse que o assunto ‘exige uma revisão completa antes da consideração de qualquer alteração nas regras’ e que os times foram informados em maio de que o acessória não faria parte dos uniformes nesta temporada.

A ‘bandana ninja’ foi utilizada por alguns jogadores importantes na liga na última temporada, como LeBron James. O astro do Los Angeles Lakers, no entanto, não adotou a peça de maneira permanente. Já Jimmy Butler, Jrue Holiday, Karl-Anthony Towns e Joel Embid, por exemplo, disputaram diversos jogos com o acessório.

Segundo Bass, a NBA não proibiu antes porque o campeonato estava em andamento. “Quando alguns jogadores começaram a usar, não queríamos causar uma interrupção no meio da temporada, mas notificamos os times em maio de que eles não fariam parte dos uniformes desta temporada”, afirmou.

No Brasil, o ala Marcus Toledo, do Pinheiros, usa o acessório desde o último NBB, sem qualquer prejuízo para os adversários.