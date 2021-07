NBA terá primeiro jogador português na história da liga

O Draft da NBA de 2021 rolou sem grandes surpresas com Cade Cunningham como número 1, indo para o Detroit Pistons, mas o recrutamento se transformou em histórico por uma escolha na 39ª posição. O Sacramento Kings selecionou Neemias Queta, que se tornou o primeiro jogador português na liga americana profissional de basquete.

O pivô de 22 anos da Universidade de Utah comemorou: “Foi lindo. Esperava por este dia há muito tempo. Estou muito contente por isso ter acontecido”, afirmou Neemias Queta à Sport TV, de Portugal, pouco depois de ser anunciado pelo comissário adjunto da NBA, Mark Tatum.



Neemias Queta será o primeiro português na NBA. Foto: NBA

Como foi escolhido na segunda rodada do Draft, Neemias Queta não tem contrato garantido. Mas isso não parece preocupar o português. Para ele, sua jornada na NBA está apenas no começo. “Ainda tenho muito pela frente. Estou começando a minha carreira. É uma questão de tempo para continuar a evoluir e ter uma boa carreira na NBA.”

O Sacramento Kings foi uma das equipes em que o pivô treino individualmente após deixar boa impressão no NBA Combine, evento em que os jogadores que têm possibilidade de participar do Draft passam por uma bateria de exames médicos, exercícios e treinos sob o olhar de treinadores.

Neemias Queta afirmou que o treinamento com os Kings foi o melhor que ele fez no pré-Draft. “O feedback que recebi me fez entender que precisavam de um jogador com as minhas características. A partir daí, era só esperar e ver se era escolhido por eles ou por alguém mais cedo”, afirmou.

O jogador admitiu que o fato de ser o primeiro português na NBA é um desafio. “É bom, mas agora tenho ainda mais responsabilidade porque já não estou lutando só por mim. Estou também lutando por todos os que me apoiam.”