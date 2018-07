Nenê dá troco, e com juros, em LeBron James

Na última final da NBA, Tiago Splitter ficou marcado pelo toco sensacional que levou de LeBron James no jogo 2 entre Miami Heat e San Antonio Spurs. A jogada (relembre aqui) desestabilizou o brasileiro, que virou até reserva no decorrer da série que terminou com o bicampeonato do time da Flórida.

O tempo passou, Splitter recuperou sua vaga de titular com Greg Popovich, sofreu uma lesão no ombro e na quarta-feira viu o compatriota Nenê dar o troco no MVP. E com juros…

Na vitória do Washington Wizards sobre o Miami Heat por 114 a 97, no Verizon Center, o brasileiro deu um toco espetacular em LeBron logo no começo da partida (veja aqui). E depois, no segundo tempo, ele deu uma enterrada ainda mais sensacional em uma tentativa de bloqueio do astro do Heat.

Veja o vídeo da enterrada de Nenê: