Nenê paga o preço; Varejão e Splitter detonam

A noite de segunda-feira na NBA para os brasileiros se resume a dor, show e rotina.

A dor aplica-se ao caso de Nenê. O pivô voltou ao Washington Wizards na semana passada sem estar 100% recuperado da fascite plantar no pé esquerdo para tentar ajudar o time que não conseguia vencer na temporada.

Resultado: Nenê não suportou continuar jogando e, por causa das dores, ficou fora da partida contra o San Antonio Spurs. Para piorar, mesmo com o retorno do pivô, os Wizards acumularam mais duas derrotas e, sem ele, levaram 118 a 92 na noite de segunda-feira, acumulando o 12º jogo com derrota.

Sem Nenê em quadra, o show ficou por conta de Tiago Splitter. Apesar de não ficar tanto tempo em quadra – foram exatos 23 minutos e 17 segundos -, o pivô conseguiu um duplo-duplo e ficou muito próximo de um incrível triplo-duplo contra os Wizards.

Splitter anotou 15 pontos, amealhou 12 rebotes, apenas dois a menos do que o seu recorde na NBA – 14 rebotes contra o Golden State Warriors em 21 de março de 2011 – e deu impressionantes sete assistências, superando seu melhor desempenho na liga: cinco em 21 de março de 2012, contra o Minnesota Timberwolves.

O brasileiro, que ainda deu dois tocos e conseguiu dois roubos de bola, provou que o técnico Greg Popovic pode lhe confiar mais minutos em quadra nesta temporada.

Confira os melhores momentos do jogo entre Spurs e Wizards:

Se Splitter viveu uma noite atípica, Varejão manteve sua rotina. O cabeludo teve ótima atuação, mas o Cleveland Cavaliers perdeu novamente, agora para o Memphis Grizzlies por 84 a 78.

O pivô conquistou mais um duplo-duplo, o 9º na temporada e o 5ºconsecutivo. Foram 15 pontos com impressionantes 22 rebotes, sendo oito ofensivos. O brasileiro deu ainda três assistências e roubou duas bolas.

Varejão tem médias de 14,1 pontos e 14,7 rebotes. Já o Cleveland amargou sua 11ª derrota na liga, com apenas três vitórias.

Confira os melhores momentos do jogo entre Cavaliers e Grizzlies: