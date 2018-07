Nenê se destaca em rodada de zebras na NBA

A zebra passeou livremente pela rodada de sexta-feira da NBA. Com ótima atuação de Nenê, o Washington Wizards conquistou sua quarta vitória na temporada (são 23 derrotas) contra o Orlando Magic (12 vitórias e 17 derrotas), no Verizon Center, na capital norte-americana.

O brasileiro, que foi novamente titular e atuou por exatos 29 minutos e 4 segundos, conseguiu um duplo-duplo na vitória por 105 a 97. O pivô anotou 23 pontos e amealhou 11 rebotes. Nenê deu ainda quatro assistências e obteve uma recuperação de bola.

Outro destaque do Washington foi Jordan Crawford, que saiu do banco para anotar 27 pontos, amealhar seis rebotes e dar seis assistências.

Confira os melhores momentos da vitória do Washington contra o Orlando:

O campeão Miami Heat sofreu uma derrota inesperada. Sem Dwyane Wade, suspenso pela NBA por agredir Ramon Sessions na partida contra o Charlotte Bobcats, o time da Flórida perdeu para o fraco Detroit Pistons (10 vitórias e 22 derrotas) por 109 a 99.

LeBron James teve atuação exuberante, com 35 pontos, seis rebotes, seis roubos de bola e cinco assistências, mas viu o Miami perder de virada após abrir 32 a 17 no primeiro quarto.

O destaque dos Pistons foi o armador Will Bynum, que saiu do banco para anotar 25 pontos e dar 10 assistências. “Ele foi incrível”, admitiu LeBron. “Ele controlou o jogo e não conseguimos impedi-lo”, acrescentou o astro do Heat, que lamentou o desempenho defensivo.

LeBron afirmou ainda que o time sentiu a ausência de Dwyane Wade. “Somos um time que quer estar junto toda noite. Mas hoje uma grande parte de nós não estava lá.”

O técnico Erik Spoelstra preferiu não depositar em Wade o peso da derrota. “Obviamente, nós somos um time diferente com Dwyane, mas temos capacidade suficiente para vencer mesmo sem ter um jogador por noite.”

Confira os melhores momentos da derrota do Miami para o Detroit:

A zebra entrou em quadra também no Sleep Train Arena, em Sacramento. O New York Knicks conseguiu pulverizar uma diferença de 27 pontos, mas acabou derrotado pelos Kings, com uma cesta de três de James Johnson no estouro do cronômetro, por 106 a 105.

Os Knicks sofreram apenas sua nona derrota na temporada (são 21 vitórias), enquanto os Kings conseguiram o 10º triunfo (com 19 derrotas). “Eu sabia que o arremesso era bom assim que a bola saiu da minha mão”, comentou o herói da noite, James Johnson, que anotou 17 pontos, amealhou sete rebotes e deu três assistências.

Confira os melhores momentos da derrota do New York para o Sacramento:

A rodada de sexta-feira, no entanto, não viveu só de zebras. O Los Angeles Clippers venceu o Utah Jazz por 116 a 114 e conquistou seu 16º triunfo consecutiva (24 vitórias e seis derrotas). Blake Griffin fez 22 pontos e pegou 13 rebotes.