Nenê se destaca, mas Leandrinho vence

Em mais um encontro entre brasileiros na NBA, o enredo se repetiu. Nenê teve melhor desempenho pelo Washington Wizards do que Leandrinho, mas foi o time do armador, o Indiana Pacers, que venceu por 93 a 85.

O pivô, que viu sua equipe vencer apenas um jogo desde que deixou o Denver Nuggets para desembarcar na capital norte-americana, fez 16 pontos e 13 rebotes (um duplo-duplo) nos 32 minutos que ficou em quadra. Já Leandrinho saiu do banco para jogar 13 minutos, anotando quatro pontos e pegando cinco rebotes.

A classificação da NBA deixa claro o abismo que há entre os times dos brasileiros. O Indiana, com 30 vitórias e 20 derrotas, está em quinto na Conferência Leste, enquanto o Washington acumula 11 vitórias e 39 derrotas e está na penúltima colocação da mesma conferência.

Além do duelo Nenê e Leandrinho, o destaque da rodada de quinta-feira ficou por conta de dois favoritos ao título deste ano. O Miami Heat superou dois resultados adversos ao derrotar o Dallas Mavericks por 106 a 85, no American Airlines Arena, na reedição da final da NBA da temporada passada.

A vitória foi obtida, claro, com uma boa atuação do trio LeBron James, Cris Bosh e Dwyane Wade. Os dois primeiros anotaram 19 pontos cada um. O terceiro fez 16. Destaque também para Udonis Haslem, que contribuiu com 16 pontos.

Já o Oklahoma City Thunder venceu o quinto jogo consecutivo. E o triunfo de quinta-feira não foi contra qualquer um. A equipe de Kevin Durant impôs 102 a 93 ao Los Angeles Lakers no Staples Center.

O destaque do Thunder foi o armador Russell Westbrook, que anotou 36 pontos e ainda deu seis assistências. Durant fez 21 pontos e pegou 11 rebotes.

Confira vídeo da boa jogada do Miami contra o Dallas, que começa com um toco de Ronny Turiaf: