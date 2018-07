Nenê tem boa atuação em outra derrota

O pivô Nenê teve outra boa atuação pelo Washington Wizards e, por enquanto, está desempenhando o papel que todos esperavam em quadra.

A equipe, claro, perdeu para o Atlanta Hawks por 95 a 92 depois de estar vencendo por 11 pontos de diferença, mas o brasileiro foi o cestinha da partida, com 21 pontos.

Nenê pegou ainda 11 rebotes (um duplo-duplo, deu três tocos, além de distribuir duas assistências.

As boas atuações do brasileiro pelo Wizards serão constantes até o final da temporada. O problema é que, mesmo assim, Nenê vai continuar perdendo mais do que ganhando. Resta saber até quando ele vai aguentar ficar em uma equipe fraca como o Washington?

Confira vídeo da linda ponte aérea entre Jordan Crawford e Nenê: