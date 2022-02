Netflix divulga teaser do filme com Adam Sandler e produção de LeBron James; confira

LeBron James não brilhou como ator em “Space Jam – Um Novo Legado”, sendo inclusive indicado ao Framboesa de Ouro, premiação que se contrapõe ao Oscar, mas tem tudo para se destacar como produtor.

A Netflix divulgou nesta segunda-feira o teaser da produção original “Arremessando Alto”, que tem Adam Sandler como ator principal. Ele também é produtor do filme ao lado do astro do Los Angeles Lakers.



Adam Sandler no teaser do filme “Arremessando Alto”. Foto: Netflix

O longa trata de um olheiro de basquete que está em um momento ruim da carreira (Sandler) e que vê em um jogador estrangeiro sua grande chance. Sem autorização de sua equipe, ele leva o atleta para os Estados Unidos por acreditar que há uma possibilidade de colocá-lo na NBA.

Juancho Hernangómez, espanhol que atua no Utah Jazz, foi escolhido para o papel do atleta talentoso. O elenco ainda conta com Ben Foster, Queen Latifah e Robert Duvall. A direção é de Jeremiah Zagar e o roteiro de Will Fetters e Taylor Materne. A estreia será no dia 10 de junho.