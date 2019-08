Neto de Ariano Suassuna se destaca pela equipe sub-18 do Sport

Daniel carrega um sobrenome pesado: Suassuna. O ala/pivô da equipe sub-18 do Sport do Recife, que disputa o CBI/Brasileiro Interclubes de Base (BIB), é neto de Ariano Suassuna, dramaturgo, romancista e poeta, autor de obras como o Auto da Compadecida e Príncipe do Sangue do Vai-e-Volta.

Ariano Suassuna, que morreu em 2014 aos 87 anos, foi o principal incentivador de Daniel, que, aos 17 anos, seguiu duas das paixões do avô: o Sport e o basquete.



Daniel Suassuna está se destacando na equipe sub-18 do Sport. Foto: CBB/Divulgação

“Eu arrisquei jogar futsal antes de conhecer o basquete. Mas meu avô foi a base disso tudo. Com certeza toda influência veio dele. Ele fazia questão de destacar a importância do clube em sua vida e aquilo acabou me aproximando da modalidade. Ele não aceitava que alguém colocasse o Sport em segundo plano. Defender o Sport nessa competição é um significado que vai muito além”, explicou Daniel, em entrevista ao site da CBB.

O jogador de 1,92m apresenta na quadra o mesmo talento do avô com as palavras, principalmente nas bolas de três. “Ele é um jogador que pontua, que tem gás e mesmo com a pouca idade é muito comprometido. A tendência é que isso se intensifique. Já podemos perceber que ele é um exemplo de atleta para os companheiros”, afirmou Guilherme Negreiros, técnico do Sport.

Daniel espera levar o Sport longe no CBI/Brasileiro Interclubes de Base (BIB). “Acredito que o Sport apresente uma ótima campanha e fico muito feliz em fazer parte disso tudo. É um time com bastante tradição na região Nordeste. Estamos focados e tentando representar a nossa cidade da melhor forma possível”, finalizou.