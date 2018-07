Ninguém consegue parar o Los Angeles Clippers

Os jogadores, claro, defendem que para ficar na história só com o título. Mas o desempenho do Los Angeles Clippers nesta temporada será lembrando por algum tempo.

Ao vencer o Utah Jazz por 107 a 96 na noite de domingo, o time da Califórnia alcançou o 17º triunfo consecutivo (recorde da franquia) e fechou o mês de dezembro sem perder, com 16 vitórias.

Apenas três equipes na história da NBA conseguiram completar um mês sem derrota. O San Antonio Spurs de 1995-1996, com Vinny Del Negro, hoje treinador dos Clippers, em suas fileiras, e o Los Angeles Lakers de 1971-1972.

“Estou surpreso”, admitiu Chris Paul, que teve ótima atuação. O armador anotou 19 pontos, distribuiu nove assistências e conseguiu cinco roubos de bola.

Derrotado duas vezes pelos Clippers neste semana, Derrick Favors, ala do Utah, se rendeu ao adversário. “Isso é um recorde incrível. Eles têm 17 vitórias consecutivas e continuam jogando duro. Eu sei que há muita pressão sobre eles para tentar manter esta invencibilidade, mas eles vão continuar jogando da mesma forma.”

Além de Chris Paul, Caron Butler foi outro que se destacou. O ala teve 100% de aproveitamento da linha de três pontos (6-6) e terminou com 29 pontos.

A estrela da equipe, Blake Griffin, esteve um pouco apagado na noite de domingo, anotando apenas sete pontos e amealhando sete rebotes.

A próxima marca que o Clippers pode alcançar é do Boston Celtics, que venceu 19 jogos consecutivos há quatro temporadas. Já o recorde máximo é do Los Angeles Lakers, com 33.

Confira os melhores momentos da 17ª vitória consecutiva dos Clippers: