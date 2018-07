Nove questões a serem respondidas na temporada da NBA

A temporada 2015-2016 da NBA começa nesta terça-feira com três jogos e diversos atrativos. O blog levantou nove questões, o número de brasileiros na maior liga de basquete do mundo, que serão respondidas ao longo da caminhada das 30 equipes na busca pelo título.

1. Quem será o campeão?

O Golden State Warriors continua no topo da lista de favoritos, mas agora terá de lidar com o aumento da pressão por ter sido campeão. Do lado Oeste, o San Antonio Spurs, com o reforço de LaMarcus Aldridge e David West, é o principal adversário. No Leste, o Cleveland Cavaliers, com LeBron James e sem lesões, deve deixar os rivais comendo poeira.

2. Quem será o MVP?

Stephen Curry defende o título, mas LeBron James está motivo por um recorde. O astro do Cleveland Cavaliers pode conquistar o prêmio pela quinta vez, algo que apenas jogadores como Kareem Abdul-Jabbar (seis), Bill Russell (cinco) e Michael Jordan (cinco) conquistaram. James Harden e Kevin Durant correm por fora nesta disputa.

3. Quem será o melhor novato?

Karl-Anthony Towns foi o primeiro do draft e terá de justificar o status em uma geração de bons valores. Atuando pelo Minnesota Timberwolves, uma equipe muito jovem e promissora, o jogador da universidade de Kentucky é favorito ao prêmio. D’Angelo Russell, do Los Angeles Lakers, e Jahlil Okafor, do Philadelphia 76 ers, são os outros concorrentes. Olho também em Kristaps Porzingis, escolha do New York Knicks. O letão luta para justificar a surpreendente escolha de Phil Jackson.

4. Quem será o melhor brasileiro?

O Brasil registra o recorde de nove jogadores nesta temporada, mas todos com papel de coadjuvantes. Apenas Nenê será titular em Washington e, em termos de números, deve ser o melhor. Leandrinho será importante para os Warriors ao sair do banco. Anderson Varejão terá de recuperar espaço, assim como Tiago Splitter, que se mudou para Atlanta. A lista de brasileiros ainda tem Bruno Caboclo e Lucas Bebê (Toronto Raptors), Raulzinho (Utah Jazz), Cristiano Felício (Chicago Bulls) e Marcelinho Huertas (Los Angeles Lakers), todos em busca de lugar ao sol.

5. Quem será o cestinha?

Depois de sofrer com lesões na última temporada, Kevin Durant luta para recuperar o reinado de maior pontuador da NBA. Na ausência do ala, o armador Russell Westbrook, companheiro de Durant no Oklahoma City Thunder, foi o cestinha, mas não deve repetir o feito. James Harden, Carmelo Anthony, Kobe Bryant e LeBron James são outros concorrentes ao posto.

6. Quem será o melhor treinador?

Steve Kerr foi o dono da melhor campanha na temporada regular e ficou com o título. O prêmio de melhor treinador, no entanto, ficou com Mike Budenholzer, do Atlanta Hawks, que colocou o time no topo da Conferência Leste, à frente do Cleveland Cavaliers. Se o Golden State Warriors realizar novamente uma boa campanha, Kerr, com certeza, é o favorito. Não podemos descartar Gregg Popovich, já que o San Antonio Spurs entra novamente forte.

7. Quem pode surpreender?

O Milwaukee Bucks pinta como maior surpresa da temporada. Sob o comando do competente Jason Kidd e com um elenco jovem e promissor, agora com o excelente pivô Greg Monroe no garrafão, o time tem tudo para ficar entre os primeiros times da Conferência Leste. Agora, para superar o Cleveland Cavaliers, ainda demora alguns anos.

8. Qual será a melhor contratação?

Nesta questão, na teoria, não há dúvida. LaMarcus Aldridge, que trocou o Portland Trail Blazers para o San Antonio Spurs, é considerado o principal reforço. Agora o ala-pivô terá de comprovar na prática, dentro de quadra, o que todo mundo aposta fora dela. Outra que merece atenção é o armador Deron Williams, que quer renascer no Dallas Mavericks.

9. Quem vai se aposentar?

A temporada de 2015-2016 pode ficar eternizada pela despedida de dois dos melhores jogadores da história da liga norte-americana: Kobe Bryant e Tim Duncan. A dúvida é se ambos realmente vão parar. Além da dupla, Kevin Garnett, que voltou ao Minnesota Timberwolves na temporada passada, e Paul Pierce, que trocou o Washington Wizards pelo Los Angeles Clippers, são outros jogadores que podem dar adeus ao basquete.