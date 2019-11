Novidade na elite paulista: Tatuí garante vaga no Estadual de 2020

A elite do basquete paulista tem um novo integrante. O XI de Agosto/AABT/Tatuí derrotou o América/UNIRP/SMEL Rio Preto por 90 a 83, na sexta-feira, e conquistou o título do Campeonato de Acesso. A equipe tatuiense se garantiu no Campeonato Paulista Masculino da Série A-1 em 2020.

A equipe foi formado há pouco tempo, em uma iniciativa da prefeitura de Tatuí e com alguns parceiros, como Sport Zone, Concreto e Metálico, Lucemi, Pleno – Grupo Moreno, Vioto, EcoLife e Refrigerantes Vieira Rossi.



Willian Drudi registrou um duplo-duplo contra o América. Foto: AI PMT/Divulgação

“Foi uma noite marcante para a cidade de Tatuí. Desde o início do projeto contamos com grandes pessoas envolvidas, que puxaram a população, que criou uma sinergia grande com a equipe, comparecendo aos os jogos e nos apoiando. isso me deixou extremamente satisfeito”, afirmou o técnico Júlio Malfi.

“O município tem acreditado na força do esporte, que é uma eficiente ferramenta transformadora na formação de jovens, com a equipe adulta servido de espelho para a criançada de Tatuí. Os desafios futuros serão ainda maiores”, completou.

O cestinha do time na partida decisiva foi Elivelton Soares, que anotou 28 pontos. Destaque também para o experiente William Drudi. O pivô, que esteve na última edição da Liga Ouro com o São Paulo, registrou um duplo-duplo, com 14 pontos e dez rebotes. Ele ainda deu cinco assistências, recuperou três bolas e deu um toco.

Fala Drudi Publicado por Basquete de Tatuí em Sexta-feira, 1 de novembro de 2019

“Começamos muito bem o jogo, abrimos uma pequena vantagem, mas não conseguimos manter e eles tiraram no final do primeiro tempo, abrindo sete pontos. Mas, sabíamos que o forte teria que ser a nossa defesa e foi assim que conseguimos ter o controle do jogo no final, pois no segundo tempo passamos a marcar forte e a contra-atacar”, comentou Drudi.

“Foi uma partida bem equilibrada, como já esperávamos, uma vez que o América disputou o Paulista da Série A-1 e tem uma equipe bastante entrosada, mas conseguimos fazer um grande jogo, colocando em prática tudo o que o Júlio Malfi nos pediu nos treinamentos”, acrescentou Elivelton.

Agora o trabalho continua para que o XI de Agosto/AABT/Tatuí possa realizar um grande trabalho no Campeonato Paulista de 2020 e, quem sabe, se consolidar no cenário estadual para depois sonhar em entrar no nacional.