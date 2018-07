Número 2 do draft da NBA troca basquete pelo kickboxing

Número 2 no Draft de 2003, em que LeBron James foi o primeiro escolhido e outros astros como Carmelo Anthony, Dwyane Wade e Chris Bosh ingressaram na NBA, Darko Milicic, selecionado pelo Detroit Pistons, é apontado como uma das apostas mais desastrosas da história da liga norte-americana.

Apresentado o personagem deste post, vamos ao fato.

O sérvio de 29 anos e 2,13m desistiu oficialmente do basquete recentemente, mas não abandonou o esporte. Pelo contrário. Milicic decidiu trocar a bola laranja pelas luvas e agora é lutador de kickboxing.

O ex-pivô, que passou dez anos na NBA, vai assinar o primeiro contrato com a WAKO-PRO (World Association of Kickboxing Organizations), responsável por regulamentar o esporte, nesta quarta-feira, no Falkensteiner, em Belgrado. Milicic vai lutar na modalidade K1.

Confira um vídeo do treino do ex-pivô na nova modalidade:



Resta saber se o desempenho será superior ao registrado em quadra. Na NBA, o ex-pivô teve médias de apenas seis pontos e 4,2 rebotes, em 18,5 minutos por jogo. Além do Detroit, pelo qual foi draftado, Milicic defendeu Orlando Magic, Memphis Grizzlies, New York Knicks, Minnesota Timberwolves e Boston Celtics.

Vale lembrar que, apesar do insucesso na liga, o sérvio conquistou um título com os Pistons, em 2004, mesmo sem ter qualquer destaque.