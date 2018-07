O cartão de visitas de Nenê

O pivô Nenê não ficou nada satisfeito em ter sido trocado pelo Denver Nuggets com o Washington Wizards no último dia para negociações na NBA, na quinta-feira da semana passada.

O brasileiro demorou para assimilar o golpe, só fez o primeiro treino com o novo time na segunda-feira, mas ontem, ao entrar em quadra para sua estreia, mostrou que, apesar de contrariado com o episódio, vai ajudar muito os Wizards, um dos piores times da liga.

Nenê começou como titular e, em 31 minutos em quadra, anotou 22 pontos (só não foi o cestinha porque Jordan Crawford fez 23) e pegou dez rebotes. Um duplo-duplo logo no primeiro jogo. Ele deu ainda duas assistências.

A vitória sobre o New Jersey Nets por 108 a 89 não significa muito para esta temporada, já que o Washington não tem qualquer chance de chegar aos playoffs.

Mas provou que com Nenê, uma ou outra boa movimentação no mercado, além de uma escolha positiva no draft, os Wizards podem almejar algo mais na próxima temporada.

Confira vídeo em que Nenê infiltra no garrafão para marcar mais dois pontos: