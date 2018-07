O fenomenal Michael Carter-Williams

A estreia foi espetacular. Michael Carter-Williams quase registrou um triplo-duplo – 22 pontos, 12 assistências, 7 rebotes e 9 roubos de bola -, sendo decisivo na vitória do Philadelphia 76ers sobre o bicampeão Miami Heat no dia 30 de outubro.

Eu decidi não escrever nada neste espaço sobre o tema naquela oportunidade para aguardar um pouco mais para ver, de fato, qual seria o impacto do armador na NBA. O desempenho de Carter-Williams em sua primeira temporada me fez voltar aqui e destinar um post para elogiá-lo.

As peças se encaixaram. Os Sixers não liberaram o bom Jrue Holiday para o New Orleans Pelicans à toa. Os olheiros da equipe da Philadelphia sabiam que estavam fazendo ao indicar o armador como escolha ideal no draft.

Apesar de ter sido apontado como o melhor armador antes da loteria dos novatos, Carter-Williams, que era da Universidade de Syracuse, foi escolhido apenas na 11º posição, atrás de outros armadores, como Trey Burke (9º) e C.J. McCollum (10º).

Em quadra, o jogador de 21 anos se mostra mais eficiente, com números impressionantes. As médias são de 17,7 pontos, 7,3 assistências e 5,8 rebotes.

Na noite de terça-feira, na vitória por 126 a 125 sobre o Orlando Magic, do também novato Victor Oladipo, segunda escolha no draft, Carter-Williams cravou o seu primeiro triplo-duplo na liga. O armador fez 27 pontos, distribuiu 10 assistências e amealhou 12 rebotes. Nesta temporada, ele já acumula mais cinco duplo-duplos.

Philadelphia ainda terá de lutar para conseguir chegar aos playoffs. A equipe está na 9ª colocação da Conferência Leste, com sete vitórias e 12 derrotas. A certeza é que agora o time tem um armador para muitos anos.

Quem deve estar se perguntando o que fez é o Cleveland Cavaliers. Anthony Bennett, primeira escolha do draft, por enquanto, está deixando claro que tem mais chance de ser uma decepção do que uma realidade na NBA.

Confira os melhores momentos da partida entre Sixers e Magic: