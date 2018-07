O gigante Kobe Bryant está de pé novamente

Talvez o retorno mais esperado dos últimos anos no basquete acontece neste domingo. Após 240 dias (quase oito meses) de uma cirurgia para correção de ruptura no Tendão de Aquiles, Kobe Bryant enfrenta o Toronto Raptors, no 20º jogo do Los Angeles Lakers na temporada da NBA.

A partida acontece no Staples Center, casa dos Lakers, na Califórnia, e o adversário não poderia ser melhor. Há uma certa mística que envolve o astro e o time canadense.

Foi justamente contra o Toronto Raptors, no dia 22 de janeiro de 2006, que Kobe alcançou o seu recorde de pontos na carreira. Com uma atuação brilhante, o ala fez impensáveis 81 pontos na vitória por 122 a 104.

A marca colocou Kobe atrás apenas de Wilt Chamberlain. O lendário pivô fez 100 pontos pelo Philadelphia Warriors em partida contra o New York Knicks, em 2 de março de 1962.

“Nem quando eu era criança eu poderia sonhar com isso. Não existia nenhuma possibilidade. É difícil explicar o que aconteceu”, disse Kobe, à época.

Agora Kobe vai escrever mais um capítulo de sua brilhante carreira contra o Toronto Raptors. Aos 35 anos, o ala, dono de cinco títulos da NBA e outros tantos prêmios individuais, quer provar que não está acabado para o basquete.

Muita gente duvidou que o astro dos Lakers poderia voltar. Mas Kobe, nunca. O emocionante depoimento que fez em sua página do Facebook, na noite em que se lesionou, deixou claro que o gigante iria se reerguer.

Kobe estará novamente sob os holofotes neste domingo. E, com certeza, tem tudo para brilhar com muita intensidade.

Confira vídeo especial sobre o retorno do jogador: