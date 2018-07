O mascarado LeBron James

LeBron James, muitas vezes, foi criticado pelo comportamento pouco modesto. Agora não resta mais dúvida de que o astro do Miami Heat é, de fato, mascarado.

Com uma fratura no nariz, sofrida em uma colisão com Serge Ibaka, pivô do Oklahoma City Thunder, o ala estreou na partida contra o New York Knicks uma máscara especial que promete acompanhá-lo por algum tempo nesta temporada.

A peça, claro, gerou diversas brincadeiras nas redes sociais, tudo por causa da personalidade de LeBron. Até mesmo o jogador se divertiu com o fato assim que descobriu que havia sofrido uma fratura no nariz. O ala postou uma mensagem em sua conta no Instragram dizendo que agora seria “BaneJames”, uma referência ao vilão do filme Batman.

“Veio com o uniforme. Estávamos vestindo preto. Estava pronto para usar uma de carbono, que é mais leve do que eu usei no aquecimento. Esta veio no último minuto e eu atuei com ela”, comentou LeBron.

Brincadeiras à parte, LeBron, mais uma vez, foi decisivo na vitória do Miami Heat por 108 a 82. O astro anotou 31 pontos e foi o cestinha da partida. Ele ainda amealhou quatro rebotes e deu quatro assistências. O time está na vice-liderança da Conferência Leste, atrás apenas do Indiana Pacers.

“Eu gostei do seu olhar. Ele parecia um pouco ameaçador”, comentou o técnico do Miami, Erik Spoelstra. “A chave do jogo foi sua agressividade”, completou.