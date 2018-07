O mercado ‘clandestino’ da NBA

A NBA deveria rever as regras para negociações de jogadores. Com o fim da janela de trocas, no dia 15 de março, as franquias agora apelam para um mercado ‘clandestino’ na tentativa de reforçar seus elencos antes dos playoffs.

O Oklahoma City Thunder, por exemplo, adquiriu o armador Derek Fisher nesta condição. Trocado pelo Los Angeles Lakers com o Houston Rockets, o jogador de 37 anos forçou sua dispensa da franquia do Texas para acertar com uma equipe mais forte, com chances de conquistar o título da liga.

O pivô Ronny Turiaf é outro exemplo desta movimentação que deveria ter uma regra mais rígida. O jogador de 29 anos foi liberado pelo Denver Nuggets para acertar com o Miami Heat (pelo salário mínimo para veteranos) depois do prazo para a realização das trocas entre as equipes.

Não chega a ser um reforço para se comemorar, mas, para um time que tem Joel Anthony como titular, é uma boa opção para entrar no decorrer dos jogos, já que os outros reservas são Dexter Pittman e Eddy Curry.

O Sacramento Kings liberou J. J. Hickson, que foi para o Portland Trail Blazers, e ficou com Terrence Williams, que havia sido liberado pelo Houston Rockets.

A lista de jogadores que pediram para serem dispensados de duas equipes (ou foram liberados, como gostam de informar as franquias) nos últimos dias tem Boris Diaw, Ryan Hollins (acabou de ir para o Boston Celtics), Andres Nocioni…

Com certeza não vai demorar muito para eles se transferirem para uma outra equipe para disputarem o restante da temporada e, em alguns casos, até participarem dos playoffs.

Confira vídeo da torcida ovacionando Derek Fisher em sua estreia pelo Oklahoma City Thunder: