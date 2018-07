O que acontece em Portland?

Imagine o Portland Trail Blazers com Michael Jordan? Ou com Kevin Durant? Claro que, neste segundo caso, os responsáveis pela escolha na franquia do Oregon não tiveram tanta culpa.

A dispensa de Greg Oden, primeira escolha do draft de 2007, apenas serviu para que todos lembrassem da pior escolha da história da loteria dos novatos da NBA.

Em 1984, o Portland tinha chance de escolher Michael Jordan, destaque da Universidade de North Carolina, como número 2, depois de ver o Houston Rockets ficar com Hakeem Olajuwon, que daria dois títulos ao time do Texas, em primeiro.

A franquia do Oregon optou por Sam Bowie, pivô de Kentucky e que integrava a seleção olímpica dos Estados Unidos. Jordan foi o terceiro, indo para o Chicago Bulls. O restante da história todo mundo conhece: Jordan conquistou seis títulos e se tornou o maior jogador da NBA de todos os tempos. Já Sam Bowie…

Desta vez, o Portland deu mais azar do que foi incompetente. Oden era um monstro jogando por Ohio State, assim como Kevin Durant pela universidade do Texas. Foi uma questão de opção para fortalecer o garrafão. Durant foi para o Seattle Supersonics, que hoje é o Oklahoma City Thunder.

Por causa de várias lesões nos dois joelhos, Oden disputou apenas 82 partidas em cinco temporadas pelo Portland, sendo dispensando na semana passada.

Já Durant comanda o Thunder, líder da Conferência Oeste (com 34 vitórias e 11 derrotas), tem média de 27,7 pontos (atrás apenas de Kobe Bryant, com 28,7) e, com certeza, tem estopa para conquistar alguns anéis de campeão da NBA.

Confira vídeo em que Sam Bowie, pelo New Jersey Nets, leva toco de Michael Jordan: