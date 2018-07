O que será dos Lakers sem Kobe Bryant?

O Los Angeles Lakers sofreu um duro golpe na luta para se garantir nos playoffs da NBA. Na partida contra o Atlanta Hawks na noite de quarta-feira, Kobe Bryant sofreu uma forte torção no tornozelo esquerdo e, segundo um comunicado da equipe, vai ficar afastado por tempo indeterminado.

O lance aconteceu nos segundos finais da partida, quando o astro dos Lakers teve chance de empatar o jogo, mas, pressionado por Dahntay Jones errou o arremesso da zona morta. Na queda, Kobe pisou no pé do adversário.

O ala passou por exames ainda na Philips Arena, local da partida, em Atlanta, e foi constada uma torção forte no tornozelo, sem comprometimento dos ligamentos.

O fato de não definir um tempo para o retorno, no entanto, deixa em aberto se Kobe terá condições de voltar ainda na temporada regular.

O jogador de 34 anos promete logo estar em quadra, mas basta ver o lance (confira no final deste post) para ter uma noção de que não é tão fácil assim. Kobe pode até voltar, mas, com certeza, será na base do sacrifício.

A chance de desfalcar os Lakers irritou profundamente o ala, que estava obcecado em colocar o Los Angeles nos playoffs. Kobe reclamou de “jogada perigosa” e que deveria ter sido anotado falta de Dahntay Jones. O astro da franquia californiana disse ainda que era uma pena esperar um ano para ter uma revanche contra Jones.

Por outro lado, o jogador do Atlanta Hawks se defendeu, dizendo que nunca faria nada para machucar um companheiro de profissão.

Fato é que os Lakers perderam o jogo (96 a 92) e agora terão de se virar sem o seu astro, que está ameaçado de ficar fora do restante da temporada. Pelo menos, o Utah Jazz, que briga por uma vaga na Conferência Oeste, também perdeu na noite de quarta-feira. Com 34 vitórias e 32 derrotas, o Los Angeles está em oitavo. O rival soma 33 vitórias e 32 derrotas.

Confira o vídeo com o lance em que Kobe torce o tornozelo esquerdo: