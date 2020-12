Orlando Magic terá até 4 mil torcedores em seus jogos na NBA

A temporada da NBA começa no dia 22 de dezembro e algumas franquias já confirmaram que terão público nos ginásios, em meio à pandemia do novo coronavírus. O Orlando Magic revelou que os jogos no Amway Center vão contar com pelo menos 4 mil pessoas (20% da capacidade).

“A saúde e segurança de todos os que estarão envolvidos com os nossos jogos são prioridade. Nosso objetivo é fazer com que todos se sintam confortáveis com as extensas precauções de segurança tomadas para o retorno ao Amway Center”, disse Alex Martins, CEO do Orlando Magic.



Amway Center vai receber 20% de sua capacidade. Foto: Orlando Magic

A franquia afirmou que todo o protocolo foi elaborado com participação do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), de especialistas da AdventHealth e autoridades locais de saúde.

Os torcedores que forem ao Amway Center terão de se sentar com distanciamento, usar máscaras, medir temperatura antes de entrar na arena e passar por teste de covid-19 se forem ocupar assentos próximos da quadra.

Também serão disponibilizadas diversas estações de álcool em gel. Além disso não será permitido usar dinheiro em espécie, apenas cartão, e o uso de mochilas não será permitido.

Antes do início da temporada, quando o Orlando enfrenta o Miami Heat no dia 23, o ginásio vai receber apenas pessoas ligadas ao time para que todo o protocolo possa ser testado.

O Estado da Flórida, onde fica Orlando, registra 1.134.375 de casos do novo coronavírus, com 20.002 mortes.