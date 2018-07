Os melhores nos Jogos de Londres

O pivô Nenê foi decisivo na emocionante vitória do Denver Nuggets sobre o Atlanta Hawks por 117 a 118. Mas não vou comentar aqui sobre o desempenho do brasileiro em quadra. A discussão vai muito além dos 22 pontos, cinco rebotes e seis assistências que ele registrou ontem à noite.

O que eu gostaria de ver Nenê atuar com esta intensidade pela seleção brasileira. Ele já deixou claro muitas vezes que prefere sua carreira na NBA, mas insisto que o pivô precisa ser convocado pelo técnico Ruben Magnano e principalmente bater um papo com o argentino antes de tomar uma decisão em relação aos Jogos Olímpicos de Londres.

Claro que apenas o fato de Nenê integrar o grupo não fará o Brasil derrotar Estados Unidos e Espanha (os favoritos na minha opinião), mas deixaria o país com chances de beliscar uma medalha de bronze.

Imagima um garrafão com Nenê, Anderson Varejão (que fazia sua melhor temporada pelo Cleveland Cavaliers até sofrer uma lesão na mão) e Tiago Splitter? E ainda temos Rafael Hettsheimeir e Augusto Cesar, destaques no Pré-Olímpico. O trabalho dos pivôs será fundamental para o Brasil derrotar rivais em jogos equilibrados.

Além disso, nós não podemos esquecer de Leandrinho. Apesar de atuar no medíocre Toronto Raptors, ele tem se apresentado bem. Ontem, o armador anotou 17 pontos na vitória contra o time de Varejão, que continua afastado.

É fundamental ir para Londres com o que temos de melhor. Responsável pela revolução no basquete argentino e dono de uma medalha de ouro olímpica, em Atenas-2004, Magnano sabe muito bem disso. E, com certeza, não vai medir esforços para ter Nenê, Varejão, Splitter e Leandrinho nas Olimpíadas.

Resta saber se nossas estrelas (principalmente Nenê) vão estar compromissados com o projeto do treinador. Material humano não falta para o basquete brasileiro voltar aos bons tempos. E quem gosta do esporte da bola laranja torce para que isso, de fato, aconteça.

Confira jogada de Nenê para uma bola de três pontos de Danilo Gallinari contra o Atlanta: