EXCLUSIVO: Osasco contrata André Bambu e dois argentinos

O Basquete Osasco se reforçou ainda mais para fazer uma boa campanha no Campeonato Paulista que começa neste sábado. O blog revela com exclusividade o nome dos três reforços: o experiente pivô André Bambu, que completa 36 anos no próximo dia 5 de agosto, e os argentinos Enzo Cafferata e Damian Pineda.

A dupla já está integrada ao elenco comandado pelo técnico Ênio Vecchi, enquanto Bambu será apresentado na segunda-feira.

Cafferata, que já teve passagem por Osasco, defendeu o Minas na última temporada do NBB. O armador de 1,85m e 27 anos disputou 23 jogos, com médias de 4,8 pontos, 2,13 assistências e 1,7 rebotes, em 15 minutos em quadra. Pineda, ala de 1,95m e 26 anos, estava no Lanús, da Argentina.

“Estou muito feliz por retornar ao Basquete Osasco, onde fiz muitos amigos, e ainda mais entusiasmado pelo projeto. Espero fazer um grande Campeonato Paulista”, destacou Enzo.

“É muito bom jogar no Brasil, ainda mais ter a oportunidade de disputar um campeonato equilibrado, como já soube que será esse Paulista. Também é uma alegria muito grande jogar ao lado do Enzo (Cafferata) e espero somar ao time, ajudando sempre meus novos companheiros”, afirmou Pineda.

Ênio Vecchi comemorou os reforços. “São dois jogadores que têm como filosofia um jogo organizado, como é o jogo dos argentinos, e será importante essa experiência para a nossa equipe. O Enzo já jogou com o nosso time na temporada passada e foi muito bem e o Pineda é um atleta muito interessante, especialista no chute de três pontos, que vai acrescentar muito ao grupo que está sendo formado para a disputa do Paulista.”

A estreia do Basquete Osasco acontece no dia 6 de agosto, contra o Limeira, fora de casa. A equipe Grupo B do Paulista, que, além dos adversários na estreia, tem Rio Claro, Bauru, Franca e América de São José do Rio Preto.