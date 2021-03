Oscar Schmidt ganha coleção de estátuas realistas; peça custa R$ 1.996,00

A ‘Memorabília do Esporte’ vai prestar uma homenagem ao ex-jogador Oscar Schmidt. O ‘Mão Santa’ foi transformado em uma coleção de estátuas realistas de escala 1/6 (aproximadamente 40 cm), com tiragem limitada de 500 peças.

Todas as unidades são pintadas à mão, com autógrafos manuais, detalhes do uniforme em relevo, número de série, selo SportsBília Brasil e certificado de autenticidade. A peça, criada pelo escultor Eddie Vieira, pesa cerca de 2,5 kg e traz Oscar com o uniforme da seleção brasileira em sua clássica posição de arremesso.



A estátua de Oscar tem 40cm. FOTO: Divulgação

A peça vai custar R$ 1.996,00 e o primeiro lote já está em pré-venda neste link. O início das vendas está previsto para 14 de abril.

“Fico muito feliz em receber essa homenagem, nunca imaginei que teria um boneco, uma estátua minha. Pude ver ela pronta já e está algo impressionante, detalhes, expressão… É uma obra de arte”, afirmou Oscar.

“Tenho muito orgulho de minha história com a camisa da seleção brasileira, me sinto um privilegiado por ter representado o meu País por tantos anos, de forma tão intensa, e poder relembrar aquele momento da despedida que me marcou demais. Agradeço à Memorabília do Esporte por essa homenagem e ao Eddie, o artista que assina essa miniatura, pelo capricho e carinho por mim”, completou.

A ‘Memorabília do Esporte’ é um projeto pioneiro, que tem como objetivo a produção de peças colecionáveis exclusivas sobre o esporte brasileiro. Este é o terceiro projeto proprietário da empresa: antes, a MDE lançou a série de quadros-camisas de Dadá maravilha e o quadro-gravura em homenagem à seleção brasileira de vôlei, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Barcelona-1992.