Palmeiras abraça causa do câncer infanto-juvenil

A 26ª edição do McDia Feliz, uma campanha organizada pelo Instituto Ronald McDonald em prol da cura do câncer infanto-juvenil, acontece neste sábado e o time de basquete do Palmeiras será um dos incentivadores.

Os jogadores do time principal e os membros da comissão técnica, entre eles o treinador Betão, vão participar de um evento, às 11h, na unidade McDonald’s da Rua Henrique Schaumann, nº 80/124, em São Paulo.

Foi montada uma quadra na unidade. Cada pessoa que comprar um Big Mac lá ganhará o direito de tentar três arremessos. A cada cesta certa, o valor referente a um Big Mac é convertido para o GRAAC, instituição beneficiária pelo McDia Feliz.

Além da participação de atletas do elenco adulto, jogadores da categoria de base do clube estarão presentes durante todo o evento para ministrar clínicas de basquete e ajudar a arrecadar ainda mais fundos à causa.

As pessoas que forem ao McDonald’s da Henrique Schaumann também serão presenteadas com ingressos para o jogo do Palmeiras contra Franca, às 18h, pelo Campeonato Paulista de basquete.

A ação social não é a primeira causa com apoio do Palmeiras. Na última temporada, o clube ajudou o palmeirense Lucas Neres, que sofre de insuficiência respiratória por causa de uma doença chamada bronquiolite obliterante, a arrecadar os cerca de R$ 711 mil necessários para um transplante de pulmão.

A renda do jogo de basquete entre Palmeiras e Goiânia, em fevereiro, foi doada integralmente a Lucas. Nos dias seguintes, ele ainda visitou a Academia de Futebol e entrou em campo com os jogadores da equipe alviverde.