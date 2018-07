Palmeiras dispensa Caleb Brown e contrata três reforços

O processo de reformulação do time de basquete do Palmeiras/Meltex continua. Depois da troca no comando da equipe, com Betão assumindo o lugar de Ênio Vecchi, o clube, em acordo com o treinador, optou pela dispensa do norte-americano Caleb Brown.

O jogador, que era um dos destaques do time há até pouco tempo, não se enquadrou no estilo de trabalho de Betão, principalmente no aspecto tático. Caleb, que fez 120 jogos pelo Palmeiras em quatro anos, foi avisado na sexta-feira que não será mais aproveitado pela comissão técnica.

Além da dispensa de Caleb Brown, o Palmeiras acertou três contratações para o restante do NBB. Tratam-se do armador argentino Maximiliano Stanic, que até o fim de 2013 jogou pelo Obras Sanitarias, da Argentina, do ala Fabrício Russo, campeão paulista pelo São José, e do ala/pivô Rodrigo Silva, que estava na Universidade de Texas Tech e participou até dezembro de um grupo de desenvolvimento do Los Angeles Lakers, da NBA.

Os três já estarão à disposição do técnico Betão para o jogo de quinta-feira, às 20h, no Palestra, contra o Bauru, pelo NBB.

As mudanças, segundo os dirigentes do Palmeiras, é para que o time possa ficar ainda mais forte e garantir vaga aos playoffs. Betão quer o time entre os oito primeiros e não entre os 12, para que possa decidir em casa no primeiro confronto eliminatório.