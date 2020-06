Participantes destacam saldo positivo do ‘Encontro Internacional de Basquete Feminino’

O resultado do ‘1º Encontro Internacional de Basquete Feminino Virtual’, realizado no último domingo, foi considerado bastante positivo. O evento pelo aplicativo Zoom reuniu representantes do Brasil (Santo André/APABA), Chile (Universidad Austral), Argentina (Quimsa) e Espanha (Celta Baloncesto e IDK Euskotren).

“Esta foi uma grande oportunidade para trocarmos informações e experiências. Um momento de inovação, que elevou a motivação das meninas, bem como da comissão técnica. As nossas metas foram alcançadas”, afirmou Arilza Coraça, técnica da equipe de Santo André.

Destaque da equipe, Ariadna Felipe afirmou que foi uma atividade diferente de tudo que o time havia feito no três meses de isolamento social. “O saldo foi totalmente positivo”, resumiu.

“Tivemos oportunidade de conhecer um pouco da realidade de outras culturas, de como estão treinando em tempos de isolamento social, depoimentos comoventes de como jogadoras de outros países estão lidando com este período sem o basquete. Relatos de quem já está num momento totalmente diferente ao nosso, quase que retomando os treinamentos na quadra, como no caso das jogadoras da Espanha”, completou.

A preparador física do Santo André, Luciane Moscaleski, também aprovou o resultado. “Quando a ideia foi lançada pela Adriana Amado (auxiliar da equipe), o motivo maior era que todos, principalmente nossas atletas, vivenciassem essa sensação. A nossa psicóloga, Marcia Regina, em suas sábias palavras, citou uma frase que veio para reforçar esse evento: O esporte é importante nos momentos de superação, onde a motivação e o desejo de vencer vão além dos limites das quatro linhas”, relatou.

A árbitra da Fiba, Andréia Silva, também participou do evento e segundo Ariadna Felipe, foi muito importante suas explicações. “Foi de grande aporte aos nossos conhecimentos sobre as novas regras, poucas vezes temos uma oportunidade como esta, ou seja, de alguém nos explicar detalhadamente como funcionam as mudanças que vão sendo feitas”, afirmou.

“Quero agradecê-la pela paciência e disponibilidade para esclarecer as dúvidas de todos. A comissão técnica do Santo André está de parabéns pelo trabalho feito na idealização, preparação e concretização do Intercâmbio internacional, que acrescentou conhecimentos e experiências a nossa vida de atleta. Desejamos que seja o primeiro de muitos”, encerrou Ariadna.